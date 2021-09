Máis de 1.300 deportistas competirán en Pontevedra no Campionato de España Sprint de Tríatlon

Presentación do Campionato de España Sprint de Tríatlon © Mónica Patxot

Pontevedra e o tríatlon nacional renovan un ano máis o seu compromiso coa celebración a próxima fin de semana, o sábado 2 e o domingo 3 de outubro, do Campionato de España Sprint.

Trátase dunha competición coa que superada a peor fase da pandemia retomamos a celebración de eventos deportivos nos que queremos que participe moita xente e que traian moita xente a Pontevedra",, sinalou na súa presentación o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.

Tanto é así que participarán no evento "máis de 1.300 deportistas desde cadetes a grupos de idade", confirmou o edil de Deportes, Tino Fernández.

Como en anteriores ocasións, a actividade centrarase na contorna da ponte dos Tirantes, co circuíto de ciclismo discorrendo pola Avenida de Compostela e o tramo de carreira a pé pola subida cara a Monte Porreiro. En total os participantes percorrerán 750 metros a nado, 20 quilómetros en bicicleta e 5 quilómetros a pé.

O Campionato de España comezará ás 9.00 horas do sábado coas eliminatorias das categorías cadete, júnior e xuvenil, con finais destas idades a partir das 14.00 horas e as probas elite ás 17.15 horas para a categoría feminina e as 19.00 horas para a masculina.

Pola súa banda o domingo 3 de outubro terán lugar as competicións de Grupos de Idade, a partir das 9.00 horas da mañá, e o Paratríatlon coa súa primeira saída ás 12.00 horas.