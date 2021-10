O Teucro afunde na súa visita o Soria (36-26)

A Sociedad Deportiva Teucro segue sen saber o que é gañar esta tempada despois de caer na súa visita ao Soria por un claro 36-26 nun partido no que as paradas de Joshua Rau non foron suficientes para dar aos pontevedreses a súa primeira vitoria.

Despois de dúas xornadas disputadas e dous partidos perdidos, sumados á ausencia de Miguel Sío, lesionado de gravidade no encontro contra o Cisne da xornada anterior, os xogadores de Irene Vilaboa embarcáronse nunha nova aventura que lle permitise coller confianzas para afrontar a competición.

Golpeou primeiro o Teucro, dando paso a oito minutos cheos de igualdade nos que cada gol era respondido da mesma maneira na área contraria. Pero produciuse un punto de inflexión e os visitantes comezaron a fraquear, mentres o Soria colocábase cunha vantaxe de tres goles que se foi facendo cada vez maior (minuto 15, 10-5).

Parou o tempo a adestradora pontevedresa e conseguiu dar coa tecla para que os seus reaccionasen pero sen recortar distancias, xa que o Soria neutralizaba cada chegada teucrista. Sobre todo cando o cadro arbitral deixou dous minutos fóra a Gonsalo Areais, aproveitando os locais esa superioridade numérica para facerse cunha renda de sete goles. Reduciu distancias o Teucro e, a falta de 20 segundos para o descanso, Dani Vallejo anotou o 18-12.

O paso polos vestiarios sentou ben aos pontevedreses, sobre todo en defensa. Caue Herrera freou os lanzamentos rivais en varias ocasións e Joshua Rau fixo o propio evitando unha maior goleada.

Pero os esforzos do equipo visitante estaban a ser insuficientes para reverter a situación, e lonxe de obrar unha remontada fóronse poñendo cada vez máis nerviosos e as imprecisións recobraron impulso.

Tamén houbo tempo para a polémica, cando os colexiados mostraron tarxeta azul a Pereiro despois de botalo dous minutos. O xogador pontevedrés non estaba de acordo coa decisión arbitral e mostráronlle tarxeta (minuto 19, 28-21).

A partir dese momento foi a menos o Teucro, incapaz de facer gol nunha portería que estaba selada baixo sete chaves. Os que si seguiron facendo das súas foron os locais, que endosaron oito goles máis nos últimos 10 minutos sentenciando o partido en 36-26.