Regueiro de felicitacións en redes sociais ao Pontevedra polo seu 80 aniversario

O Pontevedra Club de Fútbol cumpriu o pasado sábado 16 de outubro 80 anos de vida, un aniversario redondeado cunha goleada ao Llanera sobre o terreo de xogo do Estadio Municipal de Pasarón.

Pero máis aló do estritamente deportivo, tan sinalada data deixou un regueiro de felicitacións durante a fin de semana, especialmente a través das redes sociais, instrumento utilizado por moitos ex-xogadores, futbolistas do actual plantel ou afeccionados para 'tirar das orellas' ao club granate.

Recompilamos algunhas delas (seguro que non serán todas) con nomes como Fran Rico, Alejandro Vázquez, Carlos Padín, Fede Bahón, Luciano ou o director xeral Elías Espiñeira:

