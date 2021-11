O PP pide atrasar ao verán a renovación do campo de fútbol da Xunqueira II

Segundo campo de herba sintética da Xunqueira © Concello de Pontevedra

O concelleiro do Partido Popular de Pontevedra e encargado da área de Deportes, Guille Juncal, valorou os tempos que manexa o Concello para a renovación do céspede artificial do campo de fútbol número 2 do complexo municipal Manolo Barreiro, na Xunqueira, para pedir ao goberno local que acometan os traballos no verán cando conclúa a tempada.

A intención do goberno municipal é realizar esta obra nos próximos meses, ao que Juncal afirmou compartir “a necesidade de intervir o céspede da Xunqueira II, pero non cremos que sexa razoable facelo coa tempada xa empezada”.

O edil popular propón “aguantar ata verán e, unha vez terminada a tempada, intervir inmediatamente para que as obras desenvólvanse no verán e non perturben a actividade dos clubs”. Neste sentido, Juncal cuéstionase por que non se aproveitou o parón da pandemia para levar a cabo uns traballos que era coñecido que eran necesarios.

“Non cremos que sexa o momento oportuno, pero queremos coñecer cal é a previsión da Concellería de Deportes. Os clubs están intranquilos: Onde se lles vai a situar? Canto estiman que van durar as obras? Hai algún tipo de informe que avale a posibilidade de recolocar a todos eles sen que sufran modificacións importantes nos seus adestramentos ou partidos?”, pregúntase o concelleiro.

Nesta liña, Juncal explicou que as obras deste tipo “deberían ser previamente consultadas cos clubs e usuarios, trasladarlles toda a información, explicarlles a alternativa que se lles ofrece e tratar de perturbar a actividade deportiva o menos posible, máis nun momento como este, que vimos dun ano case en branco para case todos os clubs deportivos", remata.