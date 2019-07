El míércoles 17 de julio se dio por finalizado el conflicto de los Pacs después de más de 200 días en huelga. ¡¡¡Y tras concesiones dolorosas!!! El punto de "nuestro cómputo de jornada" retirado de la negociación porque la mayoría de los trabajadores no lo aceptaron tal y como la administración lo proponía, sigue siendo el mayor malestar. Por un lado sabemos, se ha hecho público, que algún sindicato ha propuesto volver e negociar con la administración en mesa sectorial, dicho punto, cuando los trabajadores por mayoría, en varios referendos, dijeron que no querían que se tocara dicho punto y no se modificara por tanto el pacto del 2008. Y por otro, parece que la administración, tampoco ha entendido que la "jornada laboral " sigue siendo el gran problema de los profesionales sanitarios.

Una vez más , el problema de coberturas en periodo vacacional , vuelve a generar un tremendo malestar en el colectivo. Este problema se repite sin cesar, de forma cíclica, año tras año y la administración sigue sin realizar un plan adecuado para garantizar una asistencia de calidad, si por calidad entendemos, tener un profesional en condiciones, que te atienda sin estar fatigado tras extensas jornadas laborales y con sobrecarga asitencial. Una vez más se ha esperado a primeros de julio para establecer dicho calendario y la propuesta ¿cuál fue? reunir a los profesionales y ver si había voluntarios para realizar dichas guardias. Hecho esto y avisados de que si no aparecían voluntarios obligarían , ahora la "amenaza" ya es un hecho.

La novedad en esta área de salud , no son unos maletines nuevos para atender urgencias (los maletines sin profesionales en condicones, no salvan vidas), de nuevo una ambulancia en Marín 24h, extensión del HADO a toda Galicia etc , no, la novedad es la OBLIGATORIEDAD. El sergas obliga a sus trabajadores a realizar guardias a mayores de las establecidas en su plan de trabajo. Al Sergas le faltan médicos, y ¿cómo soluciona este problema? llamando en algunos casos y /o enviando correos, en los que informan a sus trabajadores de que tal día, a esta hora y en este PAC ( a veces ya no es el mismo donde trabaja) debe ir a realizar un refuerzo ( de 7 o 14 horas) o una guardia (de 17 o 24h). Criterios de ¿qué profesional se elige?, los desconocemos, criterios de ¿por qué se obliga en un determinado día , hora o pac tampoco? (hay días que se deja sin completar el equipo establecido) y así, ,,, obligando el sergas cree que va a conseguir que los pocos médicos residentes que acabarán el próximo año, que algunos de los contratos que actualmente tienen quieran continuar trabajando en el Sergas en el futuro. ¿Esta es la forma? diciendo que se trata de una situación extraordinaria, solicitando a los propios médicos que si conocen a alguien dispuesto a cubrir la guardia que los avise, denegando permisos, vacaciones, "proponiendo" a que renuncies a tus vacaciones estivales, utilizando en varios casos, el único fin de semana libre del mes del profesional, haciendo que familias se hayan visto obligadas a modificar su fin de semana porque el aviso ha llegado a mitad de semana, "aceptando" eso si, no obligando, a que un profesional salga de una guardia y reenganche con otro turno, es decir "enfadando y agotando al personal", ¿haciendo el plan del verano en pleno mes de julio?

El personal de Pacs del área de Pontevedra – Salnés, nos reafirmamos en nuestro compromiso con la ciudadanía y con la sanidad pública y seguiremos cumpliendo con nuetro deber profesional si nos lo permiten, pero instamos a:

- a la Gerencia EOXI Pontevedra/Salnés que, antes de solicitar y culpar a los profesionales sanitarios de la no colaboración, de las listas de espera, de los posibles cierres de centros, valoren qué es lo que han hecho ellos para no poder solucionarlo. Esto no es una problema de última hora, esto se lleva soportando muchos años , y de momento desconocemos que hayan tomado ninguna medida a lo largo del año para solventar la situación, sino que cada verano se pide la buena voluntad de sus trabajadores para que intenten "maquillar" y "poner parches " a una situación de la que,sin ninguna duda , los trabajadores no son culpables ni cómplices

- a los Alcaldes que soliciten información a los responsables de salud de su área sanitaria , de cuál es el estado de la atención sanitaria a su población.

- a la población, por un lado que utilice los servicios sanitarios con responsabilidad, y por otra que sea partícipe en esta defensa de la sanidad pública de calidad y que pida las hojas de reclamación que existe en sus CS, que las rellene y entregue.

¡Por una sanidad pública de calidad!

Personal de Pacs área Pontevedra/ Salnés.