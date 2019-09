Reflexiones sobre alimentación (I)

La cerveza es un alimento. Ya he escrito sobre esto en otra ocasión, creo recordar. Y no porque esté obsesionado con la cerveza (que también) sino porque estoy obsesionado con la alimentación. Ultimamente estamos todos obsesionados con la alimentación. Cuando no estamos comiendo, estamos pensando en comer: planeando churrascadas, cocidos, laconadas, mariscadas, ensaladas... bueno esto no tanto. Alguno aún no ha descubierto que la ensalada se puede tomar sin churrasco.

Lo cierto es que producimos tanta comida que la ONU ha tenido que salir a la palestra, a una palestra que tienen ellos preparada para asomarse cuando les viene en gana, para dar la voz de alarma: "la humanidad debe cambiar su dieta para combatir la crisis climática" (que también ha generado la humanidad, por cierto). Nos pasamos la vida agobiándonos por solucionar problemas que hemos creado nosotros mismos echando mano de la estupidez que llevamos de serie desde el principio de los tiempos. "El derroche de alimentos es responsable del 10% de los gases de efecto invernadero que expulsa el hombre, según el IPCC". Ya es que ni voy a google para ver que es el IPCC, por no derrochar energía. Total, qué más da. Lo que dice la ONU es una musiquilla que suena de fondo mientras averiguamos en el Marca la gravedad de la lesión de Fulanítez o en el Pronto el nombre de los últimos concursantes fichados para "Supervivientes XXVII". Como no se le aprienten las clavijas a los gobiernos (a aquellos gobiernos a los que es posible apretar las clavijas) la deriva hacia el desastre continúa con paso firme e indesmayable. "Firme" e "indesmayable" es lo mismo, pero así parece todo más grave.

Desde las altas esferas se nos recuerda el excesivo consumo de carne que caracteriza a la parte privilegiada del globo terráqueo (o esfera). Por suerte, no han dicho aún nada de la cerveza. Por mi parte, me he desapuntado del consumo de carne. Si, he decidido dar un paso al frente (obviando las desgracias sin cuento que me han caído encima cada vez que lo he hecho, lo de dar un paso al frente). Ahora, eso sí, la cerveza ni me la mienten.