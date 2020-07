Bicicletas por la acera, patines por la carretera ¡Que horror! O, ¿está bien?

Cada vez hay más personas que deciden utilizar la bicicleta los patines patinetes eléctricos para ir por la calle. Pero … ¿es algo de Pontevedra Exclusivamente?

Pontevedra es una ciudad que prácticamente no tiene pendientes si las comparamos con cualquier otra ciudad gallega, Es la ciudad ideal! (Salvo con Vilagarcia) eso hace que más personas de todas las edades puedan practicar estos deportes a la vez que dan un paseo ,van a trabajar o simplemente hacen recados.

Sin embargo Pontevedra no está adaptada a la nueva demanda. De Hecho está muy atrasada, no Hay carriles bici urbanos. Incluso Vigo una ciudad con pendientes pronunciadas ya cuenta con carriles Bici Urbanos para que los usuarios puedan usarlos en vez de tener que utilizar la carretera o las Aceras.

Pero, ¿pueden ir por la carretera los patinadores? Los patines tienen Ruedas. Y pueden llegar a alcanzar los 100 km/h , al igual que las bicicletas, eso no signifca que todos puedan, pero pueden ocasionar peligro para los peatones o para ellos mismos,y deberán ir por el arcén y si no hay arcén deberán ir por el lado derecho de la carretera . al igual que las Bicicletas. Pero a veces esto puede incomodar a los conductores,

Los conductores se muestran muchas veces arrogantes violentos e incluso causan atropellos, y muertes. De todos modos este comportamiento se da en un % muy bajo de la población, y cada vez los habitantes son más evolucionados y se adaptan mejor a los cambios sociales.

El Carril Bici Puente de los tirantes-playa fluvial : Está lleno de Raíces, Pero esto no se debe a que los arboles tienen raíces, todos los arboles tienen raíces sin embargo en la construcción de este carril no han reparado en estratos o capas para su construcción, El miedo ahora es que los talen indiscriminadamente como los que estaban al lateral del centro de tecnificación, o los de la Av Coruña. Los arboles son muy importantes en los carriles bici. Dan sombra, protegen del viento etc. La solución de este carril bici sería no dejarlo abandonado tantos años.

Carril Bici por Pontevedra ciudad. ¿Es posible? en muchas calles no hay espacio, pero ciudad a 30 no parece un inconveniente, pero si lo es. Para solucionar este problema solo hace falta pintar una bicicleta en la calzada . Así será de Uso compartido con Vehiculos a motor. Ciudades como Barcelona, Madrid Gran Canaría etc cuentan con esto, Otras ciudades Europeas también desde hace muchos años.

Carril Bici sin espacio en carreteras interurbanas, Basta con que en cada parte de la calzada el carril bici sea de la misma dirección que los vehículos, esto se da mucho en Inglaterra donde hay calzadas muy estrechas pero esto no ha impedido el uso de una parte de esta para un carril Bici

Daniel Castellano Juncal