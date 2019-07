Exame ás atraccións das festas de Santiaguiño do Burgo

Montaxe das atraccións das festas do Santiaguiño do Burgo © Cristina Saiz Montaxe das atraccións das festas do Santiaguiño do Burgo © Cristina Saiz

Traballadores da empresa Enmacosa iniciaron este martes a inspección técnica das atraccións instaladas no Recinto Feiral con motivo das festas do Santiaguiño do Burgo como paso previo á súa apertura ao público.

Trátase dunha medida adoptada polo Concello de Pontevedra desde hai 17 anos, cun protocolo que tenta conseguir a maior seguridade posible nas atraccións de feira tanto nesta celebración con nas Festas da Peregrina.

Os técnicos seguen un protocolo específico que comeza coa solicitude da documentación preceptiva de cada instalación como o seguro de responsabilidade civil, libro de operacións ou manual técnico, e continúa cunha comprobación visual para cerciorarse que carezan de arestas que poidan resultar cortantes así como de ocos ou desniveis sen protección, puntos importantes de corrosión ou deficiencias de relevancia nos cordóns de soldaduras das instalacións, ademais de que as bancadas e apoios estean correctamente nivelados e asentados.

Outros dos aspectos que se analizan céntranse na seguridade do público e da contorna, como a dotación de extintores ou as posibilidades de colisión con tendidos eléctricos, farois ou mobiliario urbano en xeral.

Con respecto á estabilidade estrutural, a empresa controla que letreiros e focos sexan sólidos e que cordas, arneses e demais elementos de seguridade mostren un perfecto estado de conservación e estean homologados para a súa utilización.

O traballo da consultoría técnica complétase cunha revisión do estado das instalacións eléctricas e do seu correcto funcionamento, incluíndo probas e ensaios de seguridade.

Ademais, segundo sinala o Concello, as atraccións deberán mostrar en lugares claramente visibles carteis con recomendacións de interese para os usuarios que detallen especificamente os riscos e no seu caso as limitacións de idade e altura.