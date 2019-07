Deteñen un relixioso salesiano por tocamentos a menores durante un campamento en Cambados

Un relixioso dos Salesianos de Vigo foi detido e está pendente de pasar a disposición xudicial por supostamente realizar tocamentos a polo menos seis menores mentres durmían nun campamento de verán en Cambados.

Polo menos tres familias de alumnos do colexio Salesianos María Auxiliadora de Vigo formalizaron denuncia por abusos sexuais, uns feitos que ocorrería a semana pasada durante un campamento organizado por este centro educativo en Cambados.

Tras as denuncias presentadas, a Policía Nacional detivo en Vigo o relixiosos sospeitoso, que foi posto ao dispor dun xulgado da cidade olívica. O xuíz, con todo, decidiu inhibirse en favor dun xulgado de Cambados.

O propio colexio emitiu un comunicado tras coñecerse estes posibles abusos a menores e explicou que tivo coñecemento dos feitos o pasado sábado 20 de xullo pola mañá porque varios mozos que participaban nun campamento comunicaron a unha educadora algúns comportamentos inadecuados por parte dun relixioso.

Segundo recoñece a Dirección do centro, estes comportamentos denunciados son contrarios ao Código de Conduta para a protección de menores e adultos vulnerables que se aplica en todos os centros Salesianos, de modo que inmediatamente apartouse do seu traballo cos menores ao salesiano implicado.

O colexio móstrase "consternado" porque feitos así se puideron dar no seo da súa institución e púxose ao dispor da Policía Nacional e as autoridades xudiciais que se fixeron cargo da investigación, "para colaborar con elas en todo o que sexa preciso".

Ademais, mostran a súa "preocupación" e aclaran que "baixo ningún concepto" toleran comportamentos que menoscaben a integridade do seu alumnado.

O persoal do colexio tratou de aclarar o ocorrido falando coas posibles vítimas e as súas familias co obxectivo de poñer en marcha as medidas correspondentes. Ao día seguinte, o domingo 21, mantiveron un encontro con pais dos menores para mostrar a súa "consternación" ante o sucedido, poñerse á súa disposición e ofrecerlles o acompañamento especializado que puidesen necesitar os seus fillos.

A institución iniciou un expediente informativo e abriu unha investigación previa prevista no procedemento canónico. No marco dese seguimento ao caso, este luns reuniuse a Comisión local de protección de menores para seguir o desenvolvemento deste caso.