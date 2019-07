Unha condutora resulta ferida tras envorcar o seu vehículo ao saírse da vía

Saída de vía do vehículo © Diego Torrado

Unha moza condutora protagonizaba un espectacular accidente de tráfico na tarde deste sábado 27 de xullo. A moza circulaba pola estrada PO-532 cando, por causas que están por investigar, perdía o control do vehículo e atravesaba toda a calzada.

O turismo impactaba contra outro coche que se atopaba aparcado na zona e que se atopaba desocupado. O vehículo que conducía a moza envorcou tras o choque, segundo testemuñas presenciais.

A condutora sufría feridas de cristais e diferentes contusións tras o brutal impacto. Foi trasladada por unha ambulancia do 061 ata o Hospital Montecelo para unha exploración médica.

Ata o lugar desprazábase unha unidade da Policía Local de Pontevedra, ademais dos Bombeiros do Parque Municipal que retiraron as baterías e elementos inflamables do turismo e tamén a Garda Civil de Tráfico. Segundo diversas fontes, a moza que viaxaba soa sacou recentemente o permiso de conducir.