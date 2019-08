O mercadillo de antigüidades "non cumpre ningún tipo de normativa"

A concelleira de Promoción Económica e responsable de Mercados, Yoya Blanco, explicou este luns que a decisión de suspender o mercadillo de antigüidades da rúa Serra "para unha próxima reubicación no lugar que se decida" pasa pola "regularización" desta actividade comercial.

Yoya Blanco insistiu que este mercadillo estaba a funcionar de maneira "irregular" xa que "non cumpre ningún tipo de normativa, non pagan taxas, nin sabemos de cuantos postos estamos a falar" dixo a concelleira.

A edil socialista ha comentado que nos postos de venda non só había antigüidades senón tamén roupa e calzado, "cun claro agravio comparativo e competencia desleal" cara ao comercio establecido e o mercado ambulante situado na outra beira do río.

Máis aló diso, Yoya Blanco as "novas necesidades" do Mercado de Abastos "implican que a rúa Sierra xa non pode estar ese mercadillo" debido aos plans da concellería para "dinamizar" esta zona con distintas actividades.

A anterior responsable deste servizo, a concelleira Anabel Gulías, valorou como un "erro de expresión" a valoración inicial que Yoya Blanco facía do mercadillo como unha actividade "ilegal" xa que "nin os funcionarios deste Concello permitiríano nin moito menos ningún responsable político".

A edil nacionalista explicou que existía unha "transitoriedad na localización" establecida por Vicente Legísima García e que "tiña intención de regularizalo".

Tamén o portavoz do Partido Popular, Rafael Domínguez espera que a concelleira socialista Yoya Blanco "retire lo de ilegal".

Desde o PP reprochou que "en mes y medio el PSOE se cargó un mercadillo de 22 años de tradición" e criticou adoptase esta "medida desproporcionada" porque "antes de cerrarlo así podían haber tenido un poco de diálogo", á vez que avogan porque as seguintes decisións adóptense por consenso.