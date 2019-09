Falece o ex xeneral da Brilat, José Antonio Alonso Miranda

Nas últimas horas falecía de forma repentina José Antonio Alonso Miranda, o xeneral ex xefe da Brilat entre os anos 2009 e 2013. Actualmente exercía como xefe de seguridade nos establecementos de El Corte Inglés das áreas de Galicia e Asturias.

Durante o tempo en que estivo ao mando do cuartel de Figueirido, os militares da brigada realizaron misións internacionais de éxito, principalmente en Afganistán.

Alonso Miranda destacou polo trato persoal e polo seu carácter dialogante. Foi o encargado de xestionar o acordo cos comuneiros de Salcedos en relación á ocupación duns terreos onde se desenvolvían prácticas militares simulando unha aldea afgá.

O ex xeral nacera no municipio de Coles (Ourense) e tivo unha importante colaboración co padroado reitor da Fundación Amigos de Galicia.