Un colapso nas tubaxes obriga a actuar de urxencia na rúa cuntiense da Igrexa

Nas últimas horas, o Concello de Cuntis procedía á realización dunha obra para reparar, de modo urxente, un tramo da rúa da Igrexa por un colapso no sistema de saneamento das tubaxes desta zona.

O alcalde de Cuntis Manuel Campos visitaba este mércores 13 o lugar xunto coa concelleira Conchy Campos para coñecer o estado da actuación.

As obras teñen unha complexidade engadida, ao pasar polo mesmo punto as canalizacións de auga, gas e fibra óptica.

Os traballos prolongaranse como mínimo esta semana e a próxima, dado que se ten que proceder a levantar todo o pavimento de pedra e a posterior colocación. A obra está a ser realizada pola brigada de obras municipal.

Ao mesmo tempo, o Concello tomará medidas con aqueles vehículos que acceden á zona do casco antigo e exceden de 5.5 toneladas, que son os que principalmente causan danos no pavimento. Dende o Concello de Cuntis amosan a súa preocupación polo deterioro dunha contorna con especial sensibilidade patrimonial por causa do tráfico rodado, de aí estas medidas.