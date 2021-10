Falece unha persoa e dúas resultan feridas tras un accidente de tráfico en Caldas

Un turismo no que viaxaban tres ocupantes saíu da estrada pola que circulaba este mércores no municipio de Caldas de Reis. Como consecuencia do sinistro, informan desde o 112, que un dos ocupantes perdeu a vida e os outros dous resultaron feridos.

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 informou que a falecida é unha veciña de Catoira de 77 anos de idade coas iniciais M.C.L. e foron trasladados un home de 53 anos (A.C.C) e un home de 80 anos (A.C.C.).

Segundo informaron testemuñas do suceso ao 112, o vehículo circulaba pola EP-8001 despois de abandonar a AP-9 á altura do lugar de Carracedo.

Ao coñecer o suceso, desde a central de Emerxencias requiriron a asistencia do 061, da Garda Civil de Tráfico, Policía Local de Caldas, Protección Civil e bombeiros de Vilagarcía.

O accidente produciuse ao redor das 17.15 horas deste mércores, 13 de outubro, pero cando chegaron os servizos asistenciais ao lugar non puideron facer nada por salvar a vida da vítima, mentres que as outras foron trasladadas a un centro hospitalario.

As causas do ocorrido aínda se están a investigar.