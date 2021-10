Terceira sentenza da Audiencia Nacional que anula a prórroga concedida a ENCE

A Audiencia Nacional volveu a ditar sentenza contra a prórroga concedida a Ence para continuar coa súa actividade industrial en Pontevedra, en terreos de Costas, ata 2073. Fíxoo tras estimar o recurso presentado pola Asociación Pola Defensa dá Ría (APDR).

Do mesmo xeito que ocorreu o pasado mes de xullo cos escritos presentados polo Concello de Pontevedra e a asociación ecoloxista Greenpeace, a Sala do contencioso administrativo da Audiencia Nacional conclúe que a prórroga á fábrica pasteira debe ser anulada.

Ence entendía, entre outras consideracións, que a APDR carecía de lexitimidade para presentar este recurso e reclamaba que se desestimasen as súas pretensións.

Estas pasaban, en todo caso, por instar o tribunal a anular a prórroga concedida en 2016 e declarar a caducidade da concesión administrativa para a ocupación dunha superficie de 373.524 metros cadrados con destino a fábrica de pasta de papel de celulosa.

Pero, a este respecto, o tribunal considera que "resulta clara" a lexitimidade desta asociación para opoñerse á prórroga a Ence, ao ter entre os seus obxectivos a defensa do medio ambiente e, neste caso, a recuperación do dominio público marítimo-terrestre ocupados pola fábrica.

O fallo da Audiencia Nacional, que se remite aos fundamentos xurídicos das dúas sentenzas previas a pesar dos motivos de impugnación presentados por APDR "poidan variar nalgúns aspectos", declara extinguida a concesión do Estado a Ence.

Así, reitera que o artigo 32.1 da actual Lei de Costas só permite a ocupación do dominio público marítimo-terrestre para aquelas actividades ou instalacións que, pola súa natureza, non poidan ter outra localización.

A maxistrada relatora desta sentenza conclúe que Ence "nin esgrimiu nin xustificou" que a súa actividade deba estar situada no ámbito de Costas, máis aló de "razóns de interese ou conveniencia", polo que resulta "procedente" anular a súa concesión.

Ao infrinxir esta Lei de Costas, o tribunal afirma que esta situación "xa nos exime de entrar no exame da duración da prórroga da citada concesión", que segundo APDR xamais podería ir ata 2073 ao cumprirse en 2033 o máximo de 75 anos que recolle a lei.

Ademais, o tribunal non aprecia "obstáculo procesual" para o achandamento da Avogacía do Estado, que optou por non defender a concesión outorgada no seu día, a pesar de que a empresa alegaba que era unha decisión "contraria a dereito".

Ante esta sentenza, Ence pode presentar recurso de casación ante o Tribunal Supremo, igual que fixo xa cos fallos a favor do Concello de Pontevedra e Greenpeace.